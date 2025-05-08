¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Î¸ÜµÒ¤Ë°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤ë¹­À¾Ìø¹©µ¡³£¤¬À½Â¤¤·¤¿·¡ºïµ¡¤Ê¤É¤Î·úÀßµ¡³£¡£¡Ê£±·î£²£³Æü»£±Æ¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥­¥È5·î8Æü¡ÛÃæ¹ñ¤È¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Î¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊFTA¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢È¯¸ú¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£FTA¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¤ÎÊä´°Åª¤ÊÀøºßÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÁê¸ßÀÜÂ³¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¡¢·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÎÏ¶¯¤¤¿ä¿Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á3·î¤ÎÎ¾¹ñ´ÖËÇ°×³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34.