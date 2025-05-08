½÷Í¥¤ÎºÙÀîÄ¾Èþ¤¬¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£»þ´Ö¤¬Ìµ¤¤»þ¤Ë½õ¤«¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÍ¢Æþ¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡Ø¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¤ÎÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºÙÀî¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¥é¥ó¥Á ¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¥Ê¥·¥´¥ì¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖKALDI¤Î¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤À¤È´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬Ìµ¤¤»þ¤Ë¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥Ê¥·¥´¥ì¥ó¤ÎÁÇ¡Ù¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤ªÅ·µ¤¤Ç