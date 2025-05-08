2025Ç¯4·î27Æü¡¢²­Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à ½³µå¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø4¡Á6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¡ØEXILE CUP 2025¡Ù¤Î¶å½£Âç²ñ1¤¬À²Å·¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒLDH JAPAN¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¡ãDreams For Children¡ä¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜÂç²ñ¤Ïº£Ç¯¤Ç13²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Í½ÁªÂç²ñ¤ÏÁ´¹ñ10²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³ÆÃÏ¶è¤ÇÍ¥¾¡¤·