¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬Êª²Á¹â¤ä´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ò¤¤¤Þ¤Î8%¤«¤é0%¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ëÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÃæ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ï¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï8Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬Êª²Á¹â¤ä´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¡¢·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ò¤¤¤Þ¤Î8%¤«¤é0%¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ëÄó¸À¤ò¿¹»³´´»öÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÄÏ¢¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Äó¸À¤òÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤âÄó½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬