ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤ÎµÜÀî½á°ì»á ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï8Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î2025Ç¯3·î´ü ·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Î¡È¼¡À¤Âå¥á¥â¥êー¡É¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢IP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë»ö¶È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤ÎµÜÀî½á°ì»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤ÎÃæ¿´¤¬¤³¤ì¤«¤é¡È¿äÏÀ¡É¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÇGPU¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤·¤è¤êÂçÎÌ¤Î