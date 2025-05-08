¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï8Æü¡¢º£·î22Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇB¥ê¡¼¥°¡¦Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ÎËÒÈ»Íø¤¬ÆÃÊÌ»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÒ¤Ï24Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢B¥ê¡¼¥°°ì¤Î¥â¥ÆÃË¤ò·è¤á¤ë¡ÖB.LEAGUE¥â¥ÆÃËNo.1·èÄêÀï2025¡×¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À­¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥Ð¥¹¥±¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤è¤ê¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï2Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼