·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëPFAS¡¦Í­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢·§ËÜ»Ô¤ËÀè¶î¤±¤Æ°æ¶ÜÀî¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿µþÅÔÉÜÎ©Âç³Ø¤Î¸¶ÅÄ¹ÀÆó¶µ¼ø¤¬5·î24Æü¤Ë·§ËÜ»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¤Þ¤¹¡£ PFAS¤ÏÍ­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËPFOA¤ÈPFOS¤ÏÈ¯¤¬¤óÀ­¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¹ñ¤¬ÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÎ©Âç³Ø¤Î¸¶ÅÄ¹ÀÆó¶µ¼ø¤ÈKKT¤¬¶¦Æ±¤Ç·§ËÜ»ÔÆâ¤Î²ÏÀî¤ä°æ¸Í¿å¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°æ¶ÜÀî¤Î¾åÎ®¤«¤éÃæÎ®¤Ë¤«¤±¤Æ¹ñ¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬