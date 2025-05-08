¿Í¼êÉÔÂ­´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤ÇÂçÂ´Í½Äê¼Ô¤Î½¢¿¦³èÆ°¤¬ËÜ³Ê²½¡£ÂçÊ¬¸©Æâ´ë¶È¤â¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÂ´Í½Äê¼Ô¤Î½¢¿¦³èÆ°ËÜ³Ê²½¡Ä´ë¶È¤ÎºÎÍÑÆñÂ³¤¯²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡© 8Æü¤Ï¸©Æâ´ë¶È¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤ËÂçÂ´Í½Äê¼Ô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑ°ÕÍß¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é´ë¶ÈÂ¦¤Ï100¼Ò¤Î½ÐÅ¸ÏÈ¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ë±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï»Å»öÆâÍÆ¤ä¾ò·ï¤Î¤Û