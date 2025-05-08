8Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¶µ°÷¤é5¿Í¤¬ÃË¤é¤Ë²¥¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÎÃË¤Ï¡¢³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ³Ø¹»¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£Î©Àî·Ù»¡½ð¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË2¿Í¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àè¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¾ðÊó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©Àî»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ùÆ¸¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢»ùÆ¸Æ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Ç¤¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤é¤¿¤Ë