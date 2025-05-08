¡Ú¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥º¥Ð¥¹¥È¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×ÈÆÍÑ¥Ò¥È·¿·èÀïÊ¼´ï ¿ÍÂ¤¿Í´Ö ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó ½é¹æµ¡(Concept By Josh Nizzi) ¡Û 2026Ç¯8·î～11·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§566,390±ß ¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPRIME1STATUE¡Ê¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥Á¥åー¡Ë¡×¤è¤ê¡Ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥º¥Ð¥¹¥È¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡ÙÈÆÍÑ¥Ò¥È·¿·èÀïÊ¼´ï ¿ÍÂ¤¿Í´Ö ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó ½é¹æµ¡(