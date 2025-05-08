Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Î´ÇÈÄ¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¼Â¹ÔËÜÉô¡Ê´ßÅÄÊ¸ÍºËÜÉôÄ¹¡Ë¤¬¡¢¸½¾õ¤ÎÊª²Á¹â¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸øÅªÊä½õ¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»Ùµë³Û¤¬Ä¹Ç¯¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿µëÉÕ¶â¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«³Æ¾ÊÄ£¤ËÁíÅÀ¸¡¤òµá¤á¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤»¤ë¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤âÂ¥¤¹¡£Æ±Æü³«¤«¤ì¤¿²ñ¹ç¤ÇÄó¸À°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶á¤¯Àµ¼°·èÄê¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤ËÄó½Ð¤·¡¢6·î¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä»Ø¿Ë¡Ö¹üÂÀÊý¿Ë¡×¤äÀ®