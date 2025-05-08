会談に臨む野党各党の国対委員長ら＝8日午後、国会石破茂首相は8日、政治資金パーティー券の代金などを政治資金収支報告書に記載していなかった疑いがあるとの週刊文春報道を否定した。「秘書にも確認したが、週刊誌報道にあるような事実は全くない」と記者団に述べた。野党各党の国対委員長らは国会内で会談し、首相に衆院政治倫理審査会での弁明を求める方針で一致した。「政治とカネ」問題を巡る対立が再燃しそうだ。週刊文