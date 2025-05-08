¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤äÍ¢Æþ¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò°·¤¦¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥­¥ã¥á¥ëàÝàê¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¥Ï¥à¡×¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤«¤é¡Ö¥µ¥ë¥â¥Í¥éÂ°¶Ý¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼ç²ó¼ý¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼ç²ó¼ý¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë À¸¥Ï¥àÀÚ¤êÍî¤È¤·¡×¤Ç¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬º£Ç¯5·î7Æü¤«¤é18Æü¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯4·î11Æü¤«¤é5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ª¤è¤½500Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤ª