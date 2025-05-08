ÌðÂôÍ¦´õÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤éÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ò±¿¤Ó½Ð¤¹ÂçºåÉÜ·Ù¤ÎÁÜºº°÷¡á8Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»ÔÂçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Î¾®³Ø¹»¤Î¹»Ìç¶á¤¯¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸7¿Í¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÉÜ·Ù¤Ï8Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦ÌðÂôÍ¦´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ÎÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥È¤äÆüµ­¤Ê¤É·×Ìó60ÅÀ¤ò²¡¼ý¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤Ï²¡¼ýÉÊ¤òÀººº¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤ë