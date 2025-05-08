Êì¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ç17²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ¡×¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¿¹Àô¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¡¢²Î¼ê¤ÎDream Ami¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤é¤¬¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1»ù¡Ê2ºÐ¡Ë¤Î¥Þ¥Þ Dream Ami¤µ¤ó¡§ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»Ò°é¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤Ï»ä¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1»ù¡Ê1ºÐ¡Ë¤Î¥Þ¥Þ ÏÉ¸«ÎèÆà¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡§¤³¤ì¤«