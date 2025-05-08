Ì¡²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ªÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¶âÆù¿Í¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¶âÆù¿Í¡×¤ÈÉ½¤¹Ì¡²è¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¿Í¡×¤ò¡Ö¥Þ¥ó¡×¤ÈÆÉ¤ß¤«¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡ª¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¶âÆù¿Í¡×¤ÈÉ½¤¹Ì¡²è¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢1979Ç¯¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¤æ