ÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬8ÆüÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¹ÊØÊª¡¦²ÙÊª¤Î°ú¤­¼õ¤±¿ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯²ì¾õ¤¬Á°Ç¯ÅÙÈæ28.4¡ó¸º¤Î6²¯9529ËüÄÌ¤ÈÂçÉý¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢²áµîºÇÂç¤Î¸º¾¯Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£