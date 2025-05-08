ËÜÆü(8Æü)¡¢»¥ËÚ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤«¤éºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆ»Æâ¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¹ß¿åÎÌ¤ÈÆü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æ»Æâ¤ÎºùÁ°Àþ¤Ï½ªÃå¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤¤¤è¤¤¤è½Õ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤âµ¨Àá¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1½µÌÜ(5·î10Æü¡Á5·î16Æü)½µËö¤Ï±«¶ñ¤Î½ÐÈÖºùÁ°Àþ¤Ï½ªÃå¤Ø4·î¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ»Æâ¤Ç¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤Î