Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÂæÏÑ¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ä¥²¥ª¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï£¸Æü¡¢¼Ç±ºÅÅ»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ê£Ô£Ï£Â¡Ë²Á³Ê¤ò£µ£´£°£°±ß¤«¤é£¶£²£°£°±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡Ê£¸Æü½ªÃÍ¤Ï£¶£±£µ£°±ß¡Ë¡££¹Æü¤«¤é£Ô£Ï£Â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¼Ç±ºÅÅ»Ò¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¤¬£±Æü¡¢£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤ò¥ä¥²¥ª¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿£±³ô£µ£´£°£°±ß¤ò¾å²ó¤ë£µ£µ£°£°±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ä¥²¥ª¤Ï¤³¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë²Á