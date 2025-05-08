8Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯6·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü6·î12Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï9705Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬6132Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î3573Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï3Ëü7000±ß¤Î427Ëç¡Ê160±ß°Â935±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï3Ëü9000±ß¤Î425Ëç¡Ê25±ß¹â240±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ ¥³ー¥ë¥×¥Ã¥È ½ÐÍè