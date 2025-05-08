¤Ø¤ó¤·¤ó¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥á¥¿¥â¥ó¡×¤Î¥¼¥ê¡¼¤ä¥×¥ê¥ó¤¬Ìµ¸Â¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¡ÖMetamon Cup¡Ê¥á¥¿¥â¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤¬¡¢5·î10Æü¤è¤ê¡ÖKONCENT¡Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¡×¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢¡ÖKONCENT Web shop¡× ¤Ë¤Æ¡¢5·î24Æü¤è¤ê¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛËÜºî¤ÏSNS¤Ç¥Í¥³¥×¥ê¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥Í¥³¥«¥Ã¥×¡×¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥¿¥â¥ó·¿¤Î¥«¥Ã¥×¡£¥¼¥ê¡¼¤ä¥×¥ê¥ó¤ÎÄ´Íý»þ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á