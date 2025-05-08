By Dmitry Antonov[¥â¥¹¥¯¥ï £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï£¸Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£À¾Â¦½ô¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ë°ú¤­¾å¤²¡¢ÊÆ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¡ÖÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¡×ÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¡£¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦Ãá½ø¤ÎÍÊ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤ÏÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡£¸£°¼þÇ¯µ­Ç°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬Ìä¡£¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È