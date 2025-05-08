LINE¥ä¥Õ¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖYahoo!¥È¥é¥Ù¥ë¡Ê¥ä¥Õ¡¼¥È¥é¥Ù¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¡¼¥ë¡×¤ò5·î8ÆüÀµ¸á¤«¤é22Æü¸áÁ°11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤ÈÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Î¹Ò¶õ·ô¤È¥Û¥Æ¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ºÇÂç50,000±ß¤ò³ä¤ê°ú¤¯¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Î5¡ó¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Î¾ì¹ç¡¢¹ç·×10¡ó´Ô¸µ¤È¤Ê¤ë¡£Î¹¹Ô´ü´Ö¤Ï10·î31Æü