¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥é¥Ã¥Õ¥¡¥¨¥ì¡¦¥Ñ¥Ã¥é¥Ç¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ØUEFA.com¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£8Æü¡¢UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)½à·è¾¡2nd¥ì¥°¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£1st¥ì¥°¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç2-1¤ÈÇÔ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥é¥Ç¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤ß¤ó¤Ê¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì