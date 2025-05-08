8Æü¸á¸å¡¢¿·³ã¸©¸ÞÀô»Ô¤Ç¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬±ê¾å¤·¡¢¥È¥é¥¯¥¿ーÏÆ¤ËÃå°á¤¬Ç³¤¨¤¿¾õÂÖ¤Î70ÂåÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¸á¸å4»þÁ°¡¢¸ÞÀô»Ô²¼°¤ÌïÂËÀ¥¤ÎÏ©¾å¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤¬¤¹¤°¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÏÆ¤ËÃå°á¤¬Ç³¤¨¤¿¾õÂÖ¤Î70ÂåÃËÀ­¤¬¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÃËÀ­¤Ï¿·³ã»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ð