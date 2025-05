Metaが顔認識技術に関する方針を転換し、スマートグラスに周囲の人の顔をスキャンして名前を識別するソフトウェアを追加することを検討していると報じられています。同社は将来的に発売する予定のカメラ内蔵のAI搭載イヤホンにもこの技術を搭載することを検討しているとのことです。Meta Renews Work on Facial Recognition Tech as Privacy Worries Fade - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/meta-renews-w