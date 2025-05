“伝説”とされるラッパー・TOKONA-Xのドキュメンタリー作品『KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-』が、大きな反響を受け、16日より愛知・センチュリーシネマにて2週間限定で追加上映されることが決定した。今回の上映では、監督を務めたDJ RYOWが想いを語る付録映像『-The Appendix-』も同時上映される。【写真】ラッパー・JJJさん、享年35歳の若さで急逝…約1ヶ月に投稿していた旅行の様子同作は、TOKONA-Xの急逝から2