Samsungが現地時間の2025年5月13日に「Galaxy S25 Edge」の発表イベントを開催するとアナウンスしました。Galaxy S25 Edge officially launching May 12, reservations openhttps://9to5google.com/2025/05/07/samsung-galaxy-s25-edge-launch-date/Samsung's Super Thin 'Galaxy S25 Edge' Will Debut Next Week, Beating iPhone 17 Air - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/05/07/samsung-galaxy-edge-unveiled-next-week