AI開発企業のMistral AIがAIモデル「Mistral Medium 3」を2025年5月7日(水)にリリースしました。Mistral Medium 3はGPT-4oやLlama 4 Maverickを超える性能を有しており、価格も低く抑えられています。Medium is the new large. | Mistral AIhttps://mistral.ai/news/mistral-medium-3Introducing Le Chat Enterprise | Mistral AIhttps://mistral.ai/news/le-chat-enterpriseMistral Medium 3は性能の高さとコストの低さを両立した