maxオリジナルドラマ『AND JUST LIKE THAT ... シーズン3/セックス・アンド・ザ・シティ新章』(U-NEXT)が、5月30日より本国同時配信されることが決定。吹替版も配信されることが決まった。【写真】キャリーは50代に『AND JUST LIKE THAT ... シーズン3/セックス・アンド・ザ・シティ新章』場面写真本作は、SATCの愛称で世界的人気を博したHBOドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』の続編として、2021年よりスタートし