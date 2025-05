maxオリジナルドラマ『AND JUST LIKE THAT… シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』が、5月30日(金)より本国同時でU-NEXTにて独占配信。このたび吹替版の配信も決定した。【関連記事】本家以来にアレも復活!『AND JUST LIKE THAT...』シーズン3についてクリエイターが語る 『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』概要SATCの愛称で世界的人気を博したHBOドラマ『セックス・アンド・ザ・シ