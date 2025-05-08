ボーネルンドは4月より、大阪・うめきた公園にある「BørneLund PLAY CUBE(ボーネルンド プレイキューブ)」(以下:PLAY CUBE)にて、次世代型フリースクールを開講している。次世代型フリースクール「BørneLund PLAY CUBE」OECD(経済協力開発機構)は、教育におけるウェルビーイングを「生徒が幸福で充実した人生を送るために必要な、心理的、認知的、社会的、身体的な働きと潜在能力」と定義している。こども家庭庁が公表し