サステナブルなライフスタイルブランド『GOODFOOD』から、アップサイクル生地「BANANA CLOTH」を使用したTシャツを2025年5月8日(木)〜5月25日(日)の期間、公式ECサイトにて受注販売します。 GOODFOOD「Sustainable Message Tシャツ」  商品名： SKE48佐藤佳穂＆井上瑠夏 Sustainable Message Tシャツ(Type A／B)価格： 11,000円(税込)／1点カラー： Type A(ホワイト)、Type B(ブラック)サイズ