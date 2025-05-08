¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024－25¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¡£8¥Áー¥àÌÜ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É²¼°Ì¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡ÊHC¡Ë½¢Ç¤¸å¡¢2¥·ー¥º¥ó