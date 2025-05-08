【リビングデザインセンターOZONE】では、5月17日(土)に「国産カモミールを使った心華やぐワークショップ」を開催します。 リビングデザインセンターOZONE「国産カモミールを使った心華やぐワークショップ」 開催日時：2025年5月17日(土)11:00〜12:30会場：リビングデザインセンターOZONE 3F weeeat! studio定員：12名参加費：CLUB OZONE(住まいる、プロフェッショナル)会員＝1,500円(税込)/人、一般＝2