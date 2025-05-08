約260万円の全長4.7m級SUV！トヨタの中国法人は上海モーターショー（会期2025年4月23日〜5月2日）で、同年6月に発売を予定しているクロスオーバータイプのBEV（電気自動車）「bZ5（ビーズィーファイブ）」を展示しました。美麗デザインの流麗SUV！ 「bZ5（ビーズィーファイブ）」とはbZ5は、トヨタと中国・大手EVメーカーであるBYD（比亜迪）の合弁会社BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY（BTET）、一汽トヨタ自動車、そしてトヨタ知能
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