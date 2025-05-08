バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「S.H.Figuarts ジュエリー・ボニー -未来島エッグヘッド-」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年9月発送予定。2025年9月発送予定「S.H.Figuarts ジュエリー・ボニー -未来島エッグヘッド-」(8,250円)TVアニメ『ONE PIECE』より、エッグヘッド編で登場した未来服Ver.の「ジュエリー・ボニー」が、アクシ