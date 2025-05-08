「プレミアムバンダイ」では、TVアニメ『ONE PIECE』より、未来服Ver.の「ジュエリー・ボニー」を完全新規造形で可動フィギュア化した『S.H.Figuarts ジュエリー・ボニー -未来島エッグヘッド-』の予約を受付中！ プレミアムバンダイ『S.H.Figuarts ジュエリー・ボニー -未来島エッグヘッド-』  ・価格：8,250円(税込／送料・手数料別途)・対象年齢：15才以上・セット内容：本体、交換用手首パーツ左