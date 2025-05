アンチチートツールの「Vanguard」を開発するRiot Gamesのチート対策責任者が、チートツール開発者との戦いやVanguardの性能について語りました。How Riot Games is fighting the war against video game hackers | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/05/03/how-riot-games-is-fighting-the-war-against-video-game-hackers/ゲームが存在する限り、ゲームの脆弱(ぜいじゃく)性を突くチートの方法を見つけようとする人々も存在