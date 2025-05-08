¸Î¶¿¤Î°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Ç¡Ö°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¡×¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄÎÉ³Ð¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè43²óÎ©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÂÅÄ¿Æ»Ò¡õºùÄí¿Æ»Ò¤Î4¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°²ó¤Ë¤Ä¤Å¤­¡¢30