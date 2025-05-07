Image: NASA Earth Observatory / Joshua Stevens / Lauren Dauphin, using CALIPSO data from NASA/CNES, MODIS and VIIRS data from NASA EOSDIS LANCE and GIBS/Worldview and the Suomi National Polar-orbiting Partnership, and GOES imagery courtesy of NOAA and the National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS) 宇宙まで届くレベルの衝撃…。2022年
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