Image: NASA Earth Observatory / Joshua Stevens / Lauren Dauphin, using CALIPSO data from NASA/CNES, MODIS and VIIRS data from NASA EOSDIS LANCE and GIBS/Worldview and the Suomi National Polar-orbiting Partnership, and GOES imagery courtesy of NOAA and the National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS) 宇宙まで届くレベルの衝撃…。2022年