µð¿Í¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾×·â¤À¡£ÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢£·Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡Öº¸Éª¤Îð×ÂÓÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Á°È¾Àï¤ÎÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï¡¢²¬ËÜ¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿ºäËÜ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£¶¡½£´¤Ç¾¡Íø¡£ÌÔ¸×¤ÈÊÂ¤Ö¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢ÈáÊó¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£Åö½é¤Ï¡Öº¸Éª¤Î¶ÚÂ»½ý¡×¤Ç£±¤«·îÄøÅÙ¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÅÙ¤Î¡Öð×ÂÓÂ»