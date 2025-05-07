¥¼¥í¥ï¥ó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ÖÀîºêÅÁÀâ£²£°£²£µ¡×¡Ê£·Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÉÙ»ÎÄÌ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀîºê¡Ë¤Ç¡¢?¤ªÁû¤¬¤»½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼?¤³¤È¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤¬ÁÔÀä¤Ê?ÇúÇËÁò?¤ËÁø¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£±£²Æü¤Ë°úÂà¤¹¤ëÀ¤Íå¤ê¤µ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¸å¤ÎÆÃÊÌ»î¹ç¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÇúÇË¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë½Ð¿Ø¡£¼«¿È£´ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÃÏ¹ö¤ÎÇúÇËÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é¤¤¤­¤Ê¤êÇúÇË¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤¥Ö¥¶¡¼²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤ï