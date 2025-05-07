¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£¶¡½£´ºå¿À¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬£·²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤Ç÷¤ÎÅêµå¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡££¶¡½£´¤Î£·²ó¡££±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¹âÍü¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤ÎÆü£¶¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¥Ä´¤Î¿¹²¼¤ò¥·¥å¡¼¥È¤ÇÍ·¥´¥í¡¢Ê»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£ÅÄÃæ±Í¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö°ìÈ¯¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¹ÃÈå¤µ¤ó¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖËÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÂÇ