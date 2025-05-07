gelato pique cafe(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥± ¥«¥Õ¥§)¤Ï¡¢¤¢¤¶¤é¤·¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤È¹õ¤´¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ìー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä3¼ï¤ò¡¢5·î9Æü(¶â)~6·î5Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹õ¤´¤Þ¤Î¹á¤ê¤¬¹â¤¤É÷Ì£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤¶¤é¤·¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤Ã¤¿¹õ¤´¤Þ¥¹¥¤ー¥Ä ½é²Æ¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤ò¡¢¥Ô¥±¥«¥Õ¥§¤Î¥¹¥¤ー¥Ä&¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç