¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ÷¿á¥±¥¤¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ØÉ÷¿á¥±¥¤2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù(6·î9ÆüÈ¯Çä 3,300±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:KADOKAWA)¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ØÉ÷¿á¥±¥¤2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿É÷¿á¥±¥¤167cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB105¡¦W63¡¦H95¡¢¥Ð¥¹¥È¤âÇË²õÎÏ¤Î¤¢¤ëI¥«¥Ã¥×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ2022Ç¯2·îÈ¯É½¤Î1stDVD¡Ø¹ßÎ×¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÉ÷¿á¥±