¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í6¡½4ºå¿À¡Ê2025Ç¯5·î7ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬7Æü¤Ëº£µ¨½é¤á¤Æ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç8²ó¤ËÂåÂÇ¤ØÅÐ¾ì¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤·¤Æº£µ¨½éÂÇÀÊ¤Ï3µå»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£6¡½4¤È2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç9ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿5ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÂçÀª¤ÎÂåÂÇ¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤¬ÇØÈÖ¹æ51¤Ë¹ß¤êÃí¤®¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤­¤µ¤È¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ