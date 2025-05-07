¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¤ª¤¿¤±¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âà¿¦Âå¹ÔÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤ª¤¿¤±¤Ï¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¤«¤¡¤½¤ì¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤¡¡×¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¿´¾ð¤ò»¡¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤âÍúÎò½ñ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÍÂà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Í¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤ª¤¿¤±¤Ï¡¢Åìµþ¡¦·îÅç¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤­Å¹¡ÖÃÝ¤Î»Ò¡×¤òÊì¤«¤é°ú¤­·Ñ¤®¡¢23Ç¯¤«¤é2ÂåÌÜÅ¹¼ç¤È¤·¤ÆÅ¹¤ËÎ©