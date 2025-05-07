¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖPRTIMES¡×¤Ï7Æü¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ºÇÂç¤ÇÌó90Ëü·ï¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½Á°¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹Ìó1700·ï¤âÎ®½Ð¤·¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£