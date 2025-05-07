¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï7Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤ÎÎý½¬¾ì¤ÇÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£·ãÆ®¤ÎËö¤Ë½àÍ¥¾¡¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤«¤é5Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¥ª¥Õ¤ò·Ð¤ÆºÆ»ÏÆ°¡£·Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç11Æü¤ÎJ1¼¯ÅçÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤¿¡£¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¤ÇC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿DF¹â°æ¹¬Âç¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö½¼¼Â¤·¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡Ê¥µ¥¦